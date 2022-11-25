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Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана

Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана За десять месяцев этого года около 95% наркотических средств иностранного происхождения были завезены в Азербайджан контрабандным путем и другими незаконными способами с территории Исламской Республики Иран.
Внутренняя политика
25 ноября 2022 г. 20:00
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана

За десять месяцев этого года около 95% наркотических средств иностранного происхождения были завезены в Азербайджан контрабандным путем и другими незаконными способами с территории Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков Али Ахмедов на совещании в Кабинете министров.

По его словам, это в первую очередь связано с тем, что республика имеет выгодное географическое расположение с точки зрения транзита с Востока на Запад.

На встрече были проанализированы статистические показатели по городам и районам с наибольшим количеством зарегистрированных потребителей наркотиков, до внимания участников мероприятия была доведена важность продолжения системной работы СМИ для предотвращения незаконного оборота наркотиков с помощью просветительских мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Bu il narkotik vasitələrin 95 faizindən çoxu İrandan Azərbaycana gətirilib"

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