Ветеран: Когда вижу радость на лицах людей, понимаю — за это стоило сражаться

Участие не только военных, но и множества молодежи и детей в военном параде по случаю 5-летия Победы вызывает чувство особой гордости.

Об этом в беседе с Report рассказал ветеран Отечественной войны, командир отделения Джахангир Габибли.

"Когда видишь, как молодые люди и дети приходят смотреть на парад, это наполняет сердце радостью. Важно, чтобы им с детства прививалось чувство патриотизма, ведь именно они - будущие солдаты, защитники Родины", - отметил ветеран.

Габибли отметил, что в боях получил ранения в ногу и руку, но ни на миг не пожалел о своем участии.

"Я был на фронте с первого до последнего дня. Да, получил ранения, но когда сегодня вижу счастье на лицах людей, думаю - за это стоило сражаться, стоило идти вперед без страха", - отметил он.