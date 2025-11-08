Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ветеран: Когда вижу радость на лицах людей, понимаю — за это стоило сражаться

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:06
    Участие не только военных, но и множества молодежи и детей в военном параде по случаю 5-летия Победы вызывает чувство особой гордости.

    Об этом в беседе с Report рассказал ветеран Отечественной войны, командир отделения Джахангир Габибли.

    "Когда видишь, как молодые люди и дети приходят смотреть на парад, это наполняет сердце радостью. Важно, чтобы им с детства прививалось чувство патриотизма, ведь именно они - будущие солдаты, защитники Родины", - отметил ветеран.

    Габибли отметил, что в боях получил ранения в ногу и руку, но ни на миг не пожалел о своем участии.

    "Я был на фронте с первого до последнего дня. Да, получил ранения, но когда сегодня вижу счастье на лицах людей, думаю - за это стоило сражаться, стоило идти вперед без страха", - отметил он.

