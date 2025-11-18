Вернувшимся в село Сеидбейли семьям вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 18 ноября, 2025
- 17:25
Вернувшимся в село Сеидбейли Ходжалинского района семьям вручены ключи от новых квартир.
Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на данном этапе в село Сеидбейли переселены 11 семей в составе 36 человек.
Отметим, что на предыдущих этапах в село вернулись 27 семей - 91 человек.
