    Вернувшимся в село Сеидбейли семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 17:25
    Вернувшимся в село Сеидбейли семьям вручены ключи от квартир

    Вернувшимся в село Сеидбейли Ходжалинского района семьям вручены ключи от новых квартир.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на данном этапе в село Сеидбейли переселены 11 семей в составе 36 человек.

    Отметим, что на предыдущих этапах в село вернулись 27 семей - 91 человек.

    Фото
