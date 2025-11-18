Вернувшимся в село Сеидбейли семьям вручены ключи от квартир

Вернувшимся в село Сеидбейли Ходжалинского района семьям вручены ключи от новых квартир.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на данном этапе в село Сеидбейли переселены 11 семей в составе 36 человек.

Отметим, что на предыдущих этапах в село вернулись 27 семей - 91 человек.