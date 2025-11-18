Вернувшимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от домов

Вернувшимся в село Хыдырлы Агдамского района семьям вручены ключи от домов.

Как сообщает Report, на данном этапе в село переселены 15 семей (57 человек).

Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.