    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 14:35
    Вернувшимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от домов

    Вернувшимся в село Хыдырлы Агдамского района семьям вручены ключи от домов.

    Как сообщает Report, на данном этапе в село переселены 15 семей (57 человек).

    Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    село Хыдырлы Великое возвращение вручение ключей
    Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

