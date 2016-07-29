Васиф Талыбов подписал новый указ

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (АР) Васиф Талыбов подписал указ об обеспечении деятельного Государственного архивного управления.

Как сообщает Report, согласно документу, утверждено "Положение о Государственном архивном управлении Нахчыванской Автономной Республики".

Помимо этого, утверждена "Структура Государственного архивного управления Нахчыванской Автономной Республики".

Согласно другому пункту документа, был аннулирован указ председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики "Об утверждении Положения о Государственном архивном управлении Нахчыванской Автономной Республики" от 27 октября 2003 года под номером 107-II FR.

Кабинету министров Нахчывана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.