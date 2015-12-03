Васиф Талыбов наградил депутата

3 декабря, 2015 10:32

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о присуждении Егане Мамедовой почетного звания "Заслуженный учитель". Как сообщает Report, распоряжением Мамедовой Егане Гурбан гызы присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" за продуктивную деятельность в сфере образования в Нахчыванской Автономной Республике. Отметим, что Е.Мамедова является депутатом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.