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Валентина Матвиенко поздравила президента Ильхама Алиева

Валентина Матвиенко поздравила президента Ильхама Алиева

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые поздравления с днем рождения.

Вас знают как опытного государственного деятеля, работающего на благо своего народа. Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, уверенно продвигается по пути прогресса и созидания.

Видим в Вас большого друга России, продолжателя курса на укрепление нашего стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе и по парламентской линии.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на высшем государственном посту, крепкого здоровья и благополучия.

Примите уверения в моем высоком уважении". 

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