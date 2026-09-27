Вагиф Шабиев: Мой сын стал шехидом через три месяца после начала службы

Отец погибшего военнослужащего, лейтенанта Мухаммада Шабиева Вагиф Шабиев рассказал, что его сын погиб через три месяца после начала службы.

Отец шехида рассказал об этом Report во время посещения Военного мемориального кладбища в связи с шестой годовщиной Отечественной войны.

Он отметил, что сам также прослужил в армии 30 лет:

"Мой сын был офицером. Он окончил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, а также Военный институт имени Гейдара Алиева. После получения звания лейтенанта он начал службу в одной из воинских частей, расположенных в Агдаме. Он был командиром взвода. Мухаммад активно участвовал в освобождении Агдама от оккупации, а также в его защите. Его последние бои прошли на высоте Суговушан. Там он вместе со своим командиром и военнослужащими стал шехидом".

По словам Вагифа Шабиева, желание стать офицером у шехида Мухаммада Шабиева появилось ещё в детстве:

"Я был офицером, и мой сын, глядя на меня, тоже хотел стать офицером. Я 30 лет прослужил в Азербайджанской армии. А мой сын всего за три месяца службы достиг более высокой вершины - стал шехидом. Мухаммад был помолвлен, мы планировали сыграть его свадьбу в январе-феврале, но 4 октября он стал шехидом. Пусть Аллах упокоит души всех наших шехидов".