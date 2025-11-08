В западном регионе страны отметили 5-ю годовщину Победы
- 08 ноября, 2025
- 16:43
В западном регионе Азербайджана отметили 8 Ноября - День Победы.
Как сообщает западное бюро Report, по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Гяндже, Дашкесанском, Гейгельском, Шамкирском, Агстафинском, Газахском, Самухском и других районах были организованы торжественные мероприятия.
Участники мероприятий посетили могилы героев, отдавших свои жизни за Родину, прочитали молитвы за упокой, возложили цветы.
Затем были проведены праздничные мероприятия с участием семей шехидов, ветеранов, военнослужащих, участников войны и представителей общественности, представлена обширная художественная программа.
