В западном регионе страны отметили 5-ю годовщину Победы

В западном регионе Азербайджана отметили 8 Ноября - День Победы.

Как сообщает западное бюро Report, по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Гяндже, Дашкесанском, Гейгельском, Шамкирском, Агстафинском, Газахском, Самухском и других районах были организованы торжественные мероприятия.

Участники мероприятий посетили могилы героев, отдавших свои жизни за Родину, прочитали молитвы за упокой, возложили цветы.

Затем были проведены праздничные мероприятия с участием семей шехидов, ветеранов, военнослужащих, участников войны и представителей общественности, представлена обширная художественная программа.