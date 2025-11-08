Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В западном регионе страны отметили 5-ю годовщину Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 16:43
    В западном регионе страны отметили 5-ю годовщину Победы

    В западном регионе Азербайджана отметили 8 Ноября - День Победы.

    Как сообщает западное бюро Report, по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Гяндже, Дашкесанском, Гейгельском, Шамкирском, Агстафинском, Газахском, Самухском и других районах были организованы торжественные мероприятия.

    Участники мероприятий посетили могилы героев, отдавших свои жизни за Родину, прочитали молитвы за упокой, возложили цветы.

    Затем были проведены праздничные мероприятия с участием семей шехидов, ветеранов, военнослужащих, участников войны и представителей общественности, представлена обширная художественная программа.

    Фото
