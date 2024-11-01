В Загатале простились с шехидом Первой Карабахской войны Рамизом Махмудовым

В Загатальском районе состоялись похороны шехида Первой Карабахской войны Рамиза Махмудова.

В Загатальском районе состоялись похороны шехида Первой Карабахской войны Рамиза Махмудова.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Рамиз Махмудов числился пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и был похоронен как неизвестный шехид в селе Сейсулан Тертерского района.

Его останки были идентифицированы доставлены в родное село Ашагы Тала Загатальского района.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица ИВ Загатальского района, сотрудники правоохранительных органов, военные и представители общественности.

Отметим, что Рамиз Махмуд оглу Махмудов родился 11 июля 1975 года в селе Ашагы Тала Загатальского района. Он пропал без вести 26 апреля 1994 года в боях в направлении села Сейсулан Тертерского района.