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В Загатале простились с шехидом Первой Карабахской войны Рамизом Махмудовым

В Загатале простились с шехидом Первой Карабахской войны Рамизом Махмудовым В Загатальском районе состоялись похороны шехида Первой Карабахской войны Рамиза Махмудова. 
Внутренняя политика
1 ноября 2024 г. 16:10
В Загатале простились с шехидом Первой Карабахской войны Рамизом Махмудовым

В Загатальском районе состоялись похороны шехида Первой Карабахской войны Рамиза Махмудова.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Рамиз Махмудов числился пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и был похоронен как неизвестный шехид в селе Сейсулан Тертерского района.

Его останки были идентифицированы доставлены в родное село Ашагы Тала Загатальского района.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица ИВ Загатальского района, сотрудники правоохранительных органов, военные и представители общественности.

Отметим, что Рамиз Махмуд оглу Махмудов родился 11 июля 1975 года в селе Ашагы Тала Загатальского района. Он пропал без вести 26 апреля 1994 года в боях в направлении села Сейсулан Тертерского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Ramiz Mahmudov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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