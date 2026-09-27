В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 15:06
В южных регионах Азербайджана проведена серия мероприятий по случаю 27 Сентября - Дня памяти.
Как сообщает южное бюро Report, местные жители и чиновники почтили память шехидов, павших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Родины.
В рамках мероприятий также состоялись встречи с членами семей шехидов.
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