Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 15:06
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов

    В южных регионах Азербайджана проведена серия мероприятий по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

    Как сообщает южное бюро Report, местные жители и чиновники почтили память шехидов, павших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Родины.

    В рамках мероприятий также состоялись встречи с членами семей шехидов.

    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    27 Сентября – День памяти Азербайджан
    Фото
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Фото
    Martyrs сommemorated in southern regions of Azerbaijan
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