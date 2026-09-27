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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 14:57
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub

    Azərbaycanın cənub rayonlarında Anım Günü ilə əlaqədar ərazi bütövlüyü və suverenlik uğrunda canından keçmiş qəhrəman şəhidlərin xatirəsi yad edilib.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, vətəndaşlar şəhidlərin əziz xatirəsini sonsuz minnətdarlıqla anıblar.

    Bölgənin hər bir rayonunda Anım Günü ilə bağlı silsilə tədbirlər baş tutub. Şəhid ailələrinin üzvləri ilə görüşlər keçirilib.

    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
    Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub

    27 Sentyabr - Anım Günü Cənub rayonları
    Foto
    В южных регионах Азербайджана почтили память шехидов
    Foto
    Martyrs сommemorated in southern regions of Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

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