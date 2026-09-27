Cənub rayonlarında şəhidlərin xatirəsi yad olunub
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 14:57
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Azərbaycanın cənub rayonlarında Anım Günü ilə əlaqədar ərazi bütövlüyü və suverenlik uğrunda canından keçmiş qəhrəman şəhidlərin xatirəsi yad edilib.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, vətəndaşlar şəhidlərin əziz xatirəsini sonsuz minnətdarlıqla anıblar.
Bölgənin hər bir rayonunda Anım Günü ilə bağlı silsilə tədbirlər baş tutub. Şəhid ailələrinin üzvləri ilə görüşlər keçirilib.
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