В Военном институте внутренних войск состоялась конференция "История Победы"

По случаю 8 Ноября – Дня Победы в Военном институте внутренних войск МВД Азербайджана состоялась республиканская научно-теоретическая конференция "История Победы".

Как сообщает Report, в конференции в качестве гостей приняли участие представители государственных и высших учебных заведений, представители соответствующих государственных структур, герои и участники Отечественной войны, а также представители семей шехидов.

Ректор Военного института генерал-майор Эльчин Мамедов подчеркнул историческое значение Дня Победы и важность преданности идеям государственности и воспитания подрастающего поколения в патриотическом духе.

В выступлениях обсуждались военно-политические результаты Отечественной войны 2020 года, вопросы совершенствования системы безопасности в постконфликтный период и укрепления национального единства.

Было отмечено, что данная победа – это не только военный триумф, но и торжество воли народа, стратегической мощи государства и национальной солидарности.