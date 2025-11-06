Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Военном институте внутренних войск состоялась конференция "История Победы"

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 19:29
    В Военном институте внутренних войск состоялась конференция История Победы

    По случаю 8 Ноября – Дня Победы в Военном институте внутренних войск МВД Азербайджана состоялась республиканская научно-теоретическая конференция "История Победы".

    Как сообщает Report, в конференции в качестве гостей приняли участие представители государственных и высших учебных заведений, представители соответствующих государственных структур, герои и участники Отечественной войны, а также представители семей шехидов.

    Ректор Военного института генерал-майор Эльчин Мамедов подчеркнул историческое значение Дня Победы и важность преданности идеям государственности и воспитания подрастающего поколения в патриотическом духе.

    В выступлениях обсуждались военно-политические результаты Отечественной войны 2020 года, вопросы совершенствования системы безопасности в постконфликтный период и укрепления национального единства.

    Было отмечено, что данная победа – это не только военный триумф, но и торжество воли народа, стратегической мощи государства и национальной солидарности.

