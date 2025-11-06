В Военном институте внутренних войск состоялась конференция "История Победы"
- 06 ноября, 2025
- 19:29
По случаю 8 Ноября – Дня Победы в Военном институте внутренних войск МВД Азербайджана состоялась республиканская научно-теоретическая конференция "История Победы".
Как сообщает Report, в конференции в качестве гостей приняли участие представители государственных и высших учебных заведений, представители соответствующих государственных структур, герои и участники Отечественной войны, а также представители семей шехидов.
Ректор Военного института генерал-майор Эльчин Мамедов подчеркнул историческое значение Дня Победы и важность преданности идеям государственности и воспитания подрастающего поколения в патриотическом духе.
В выступлениях обсуждались военно-политические результаты Отечественной войны 2020 года, вопросы совершенствования системы безопасности в постконфликтный период и укрепления национального единства.
Было отмечено, что данная победа – это не только военный триумф, но и торжество воли народа, стратегической мощи государства и национальной солидарности.