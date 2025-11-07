В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы
- 07 ноября, 2025
- 09:33
В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю 5-й годовщины Дня Победы с участием ветеранов войны.
Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.
Заместитель генерального прокурора - военный прокурор Бахруз Ахмедов поздравил азербайджанский народ, военнослужащих и коллектив Военной прокуратуры с Днем Победы.
В своем выступлении он отметил неоценимую роль Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в достижении исторической победы, а также рассказал о героизме и самоотверженности азербайджанских военнослужащих.
Мероприятие завершилось показом фильма "Письмо шехиду".
