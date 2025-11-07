Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 09:33
    В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю 5-й годовщины Дня Победы с участием ветеранов войны.

    Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

    Заместитель генерального прокурора - военный прокурор Бахруз Ахмедов поздравил азербайджанский народ, военнослужащих и коллектив Военной прокуратуры с Днем Победы.

    В своем выступлении он отметил неоценимую роль Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в достижении исторической победы, а также рассказал о героизме и самоотверженности азербайджанских военнослужащих.

    Мероприятие завершилось показом фильма "Письмо шехиду".

    Военная прокуратура День Победы Путь к Победе мероприятие
    Фото
    Hərbi Prokurorluqda Zəfər gününə həsr olunan tədbir keçirilib

    Последние новости

    09:55

    Цены на нефть незначительно выросли

    Финансы
    09:47

    В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности

    Индивидуальные
    09:41

    Цена азербайджанской нефти упала ниже 65 долларов

    Энергетика
    09:40

    Золото подорожало на ожиданиях сокращения учетной ставки в США

    Финансы
    09:38

    В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печь

    Происшествия
    09:36

    ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25%

    Финансы
    09:33
    Фото

    В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    09:32
    Фото

    SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничестве

    Энергетика
    09:28

    Во Вьетнаме в результате тайфуна "Калмаэги" погибли пять человек

    Другие страны
    Лента новостей