В Верховный суд Азербайджана будут назначены новые судьи - СПИСОК

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает Report, на заседании были рассмотрены 9 вопросов.

На заседании, руководствуясь пунктом 9 статьи 109 Конституции Азербайджана и принимая во внимание предложения Судебно-правового совета, был обсужден ряд вопросов, связанных с назначением судей.

Руководитель Аппарата Судебно-правового совета Джавид Гусейнов сказал, что председатель Гражданской коллегии Верховного суда Шалала Агакерим гызы Мамедова, у которой 19 июня 2017 года завершился срок судейских полномочий в Верховном суде, будет назначена судьей Верховного суда. В соответствии с 93-4 статьей закона "О судах и судьях" Таир Лалакиши оглу Кязымов будет назначен судьей Верховного суда.

Было отмечено, что Акиф Аскер оглу Искендеров и Ахмед Гюльахмед оглу Нурмамедов, срок полномочий которых завершится 16 июля 2017 года, с этой даты будут назначены судьями Верховного суда. Кроме того, Мехпара Тофиг гызы Ахмедова, Имран Теймурхан оглу Гаджигаибов и Рахиб Сахиб оглу Набизаде, срок полномочий которых завершится 28 июля 2017 года, с этой даты будут назначены судьями Верховного суда.

В соответствии с частью второй статьи 97 закона "О судах и судьях" Эльшана Рафиг гызы Велиева будет освобождена от должности судьи Бакинского апелляционного суда и с 28 июля 2017 года будет назначена судьей Верховного суда. Ильхам Мамед оглу Джафаров в связи с изменением должности с 28 июля 2017 года будет освобожден от должности судьи Верховного суда.

Также на заседании были рассмотрены вопросы о назначении и освобождении от должности судей Апелляционных судов Баку, Гянджи, Сумгайыта, Ширвана и Шеки.

Выступивший председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутаты Гудрет Гасангулиев, Чингиз Ганизаде, Азай Гулиев, Малахат Ибрагимгызы, а также участвовавший на заседании судья Верховного суда Шаин Юсифов и другие положительно оценили назначение судей, высказали свои мнения и рекомендации.

Кроме того, депутаты рассмотрели проекты о внесении изменений в Миграционный кодекс, законы "Об исполнении" и закон "О предотвращении бытового насилия". В отмеченные законопроекты предлагается ряд технических изменений.

Обсуждаемые вопросы рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.