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В Верхне-Ширванском регионе наблюдается активность избирателей

В Верхне-Ширванском регионе наблюдается активность избирателей В Кюрдамирском избирательном округе №62 в Верхне-Ширванском регионе наблюдается активность избирателей.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 11:27
В Верхне-Ширванском регионе наблюдается активность избирателей

В Кюрдамирском избирательном округе №62 в Верхне-Ширванском регионе наблюдается активность избирателей.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в округе создано 57 избирательных участков, зарегистрировано 55 811 избирателей, из которых 247 человек будут голосовать впервые.

Согласно информации, 211 зарегистрированных кандидатов по региону претендуют на 114 мандатов.

Самым пожилым избирателем в округе является 101-летняя Лалезар Эюбова. По состоянию на 10:00, в округе проголосовали 8 563 избирателя (15,1%).

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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Версия на английском языке ФотоYukhari Shirvan zone posts voter activity in Azerbaijan's municipal elections
Версия на азербайджанском языке ФотоYuxarı Şirvan zonasında seçici aktivliyi qeydə alınıb

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