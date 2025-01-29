В Верхне-Ширванском регионе наблюдается активность избирателей

В Кюрдамирском избирательном округе №62 в Верхне-Ширванском регионе наблюдается активность избирателей.

В Кюрдамирском избирательном округе №62 в Верхне-Ширванском регионе наблюдается активность избирателей.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в округе создано 57 избирательных участков, зарегистрировано 55 811 избирателей, из которых 247 человек будут голосовать впервые.

Согласно информации, 211 зарегистрированных кандидатов по региону претендуют на 114 мандатов.

Самым пожилым избирателем в округе является 101-летняя Лалезар Эюбова. По состоянию на 10:00, в округе проголосовали 8 563 избирателя (15,1%).

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.