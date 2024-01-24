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В турецком городе Кайсери построен Дом культуры "Шуша"

В турецком городе Кайсери построен Дом культуры "Шуша" В турецком городе Кайсери завершено строительство Дома культуры Шуша.
Внутренняя политика
24 января 2024 г. 18:49
В турецком городе Кайсери построен Дом культуры Шуша

В турецком городе Кайсери завершено строительство Дома культуры "Шуша".

Как сообщает Report, построенное на территории Парка азербайджанского братства здание будет сдано в эксплуатацию в ближайшее время.

По информации турецких СМИ, Дом культуры "Шуша" станет символом дружбы и братства между двумя странами и городами Кайсери и Шуша.

Перед Домом культуры установлен памятник, символизирующий источник "Иса-Булагы" в Шуше. Также здесь установлен мемориал жертвам Ходжалинского геноцида, на котором выгравированы имена всех 613 убитых армянами мирных ходжалинцев.

Официальная церемония открытия Дома культуры "Шуша" состоится в ближайшие дни с участием официальных лиц Азербайджана и администрации города Кайсери.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə Şuşa Azərbaycan Mədəniyyət Evi açılacaq

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