В Товузе сдан в эксплуатацию комплекс ASAN Həyat

4 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat в Товузе.
Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия комплекса.
Помощник президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о комплексе.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с представленными в комплексе инновациями.
Затем глава государства встретился с волонтерами ASAN.
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.
В заключение было сделано фото на память.