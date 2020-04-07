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В связи с коронавирусом соорудят 6 больниц модульного типа - РАСПОРЯЖЕНИЕ

В связи с коронавирусом соорудят 6 больниц модульного типа

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области усиления борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях сооружения 6 (шести) больниц модульного типа на 200 коек каждая из суммы, указанной в подпункте 1.66 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Министерству финансов Азербайджанской Республики выделено 14,8 млн манатов. 

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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