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В Сумгайытском региональном центре МЧС отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В Сумгайытском региональном центре МЧС отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева В Сумгайытском региональном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
6 мая 2025 г. 19:15
В Сумгайытском региональном центре МЧС отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В Сумгайытском региональном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, велопробег, стартовавший от Центра Гейдара Алиева в Сумгайыте, завершился у административного здания регионального центра МЧС.

В административном здании центра участники возложили цветы к бюсту великого лидера и почтили его светлую память. Гости ознакомились с фото- и книжной выставкой, отражающей жизнь и деятельность великого лидера.

На мероприятии с участием начальника Сумгайытского регионального центра МЧС полковника Вагифа Фатуллаева, заместителя начальника главного управления МЧС Гюндюза Гамзаева было подчеркнуто значение политического наследия Гейдара Алиева и его вклад в развитие Азербайджана. Было отмечено, что политический курс общенационального лидера успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, благодаря чему Азербайджан занимает прочные позиции на международной арене.

Программа продолжилась музыкальными номерами, литературными композициями и танцами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in Sumqayıt Regional Mərkəzində Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümü qeyd edilib

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