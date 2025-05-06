В Сумгайытском региональном центре МЧС отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В Сумгайытском региональном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Сумгайытском региональном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, велопробег, стартовавший от Центра Гейдара Алиева в Сумгайыте, завершился у административного здания регионального центра МЧС.

В административном здании центра участники возложили цветы к бюсту великого лидера и почтили его светлую память. Гости ознакомились с фото- и книжной выставкой, отражающей жизнь и деятельность великого лидера.

На мероприятии с участием начальника Сумгайытского регионального центра МЧС полковника Вагифа Фатуллаева, заместителя начальника главного управления МЧС Гюндюза Гамзаева было подчеркнуто значение политического наследия Гейдара Алиева и его вклад в развитие Азербайджана. Было отмечено, что политический курс общенационального лидера успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, благодаря чему Азербайджан занимает прочные позиции на международной арене.

Программа продолжилась музыкальными номерами, литературными композициями и танцами.