    В Сумгайыте почтили память героев Отечественной войны

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 13:17
    В Сумгайыте по случаю 27 сентября – Дня памяти почтили память героев Отечественной войны.

    Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном на Аллее шехидов, приняли участие руководители Сумгайытской городской исполнительной власти, правоохранительных органов, депутаты, члены семей шехидов и представители общественности.

    В 12:00 участники мероприятия почтили светлую память шехидов минутой молчания.

    Сумгайыт Аллея шехидов
    Фото
