    В Сумгайыте демонтированы 11 незаконно установленных торговых киосков

    Внутренняя политика
    • 04 января, 2026
    • 10:53
    В городе Сумгайыт с целью предотвращения незаконной уличной торговли был проведен очередной рейд.

    Как сообщает местное бюро Report, рейд был организован на улице 20 Января.

    В ходе мероприятия, проведенного с участием соответствующих структур, на указанной территории были демонтированы и вывезены 11 киосков, установленных незаконно. Киоски были перемещены с использованием специальной техники.

    Отмечается, что на территории города регулярные рейды против незаконной уличной торговли будут продолжены, а меры контроля в этом направлении усилены.

    Лента новостей