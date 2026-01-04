В Сумгайыте демонтированы 11 незаконно установленных торговых киосков
Внутренняя политика
- 04 января, 2026
- 10:53
В городе Сумгайыт с целью предотвращения незаконной уличной торговли был проведен очередной рейд.
Как сообщает местное бюро Report, рейд был организован на улице 20 Января.
В ходе мероприятия, проведенного с участием соответствующих структур, на указанной территории были демонтированы и вывезены 11 киосков, установленных незаконно. Киоски были перемещены с использованием специальной техники.
Отмечается, что на территории города регулярные рейды против незаконной уличной торговли будут продолжены, а меры контроля в этом направлении усилены.
