Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    В суде зачитаны показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

    Внутренняя политика
    • 23 октября, 2025
    • 21:08
    В суде зачитаны показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

    В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

    В заседании помимо обвиняемых и их защитников принимали участие часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Председатель Зейнал Агаев сообщил, что 82 потерпевших не смогут участвовать в судебном процессе и подали прошение о том, чтобы их показания на предварительном следствии были рассмотрены в ходе судебного разбирательства.

    Затем были зачитаны показания потерпевших.

    Фото
    Ermənistanın əsirliyində olmuş azərbaycanlıların işgəncələrə məruz qalması barədə ifadələri elan olunub
    Фото
    Statements regarding torture of Azerbaijanis held in captivity and as hostages by Armenia announced in court

    Последние новости

    21:14
    Фото

    Азербайджан и Сербия обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

    Финансы
    21:08
    Фото

    В суде зачитаны показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

    Внутренняя политика
    20:59

    В Азербайджане установлены минимальные розничные цены на алкогольные напитки

    Бизнес
    20:43

    Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору Газа

    Другие страны
    20:21

    Лидеры ЕС договорились ускорить создание единой оборонной системы к 2030 году

    Другие страны
    20:07

    В НУО состоялась встреча представителей Азербайджана и НАТО по вопросам военного образования

    Армия
    19:54

    Путин: Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен

    В регионе
    19:52

    Украина и Финляндия обсудили сотрудничество в рамках программы SAFE

    Другие страны
    19:50

    Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 год

    В регионе
    Лента новостей