В суде зачитаны показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

В заседании помимо обвиняемых и их защитников принимали участие часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Председатель Зейнал Агаев сообщил, что 82 потерпевших не смогут участвовать в судебном процессе и подали прошение о том, чтобы их показания на предварительном следствии были рассмотрены в ходе судебного разбирательства.

Затем были зачитаны показания потерпевших.