В Стамбуле организован выездной прием ASAN для граждан Азербайджана
Внутренняя политика
- 04 апреля, 2026
- 14:17
В здании Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле проведен прием граждан для оформления и замены удостоверений личности и водительских прав в рамках выездной службы ASAN.
Как сообщает Report со ссылкой на Генконсульство, мероприятие было организовано совместно МИД Азербайджана, службой "ASAN xidmət" и Госкомитетом по работе с диаспорой.
В течение трех дней услугами выдачи и замены удостоверений личности воспользовались свыше 650 человек, свыше 150 человек обратились по вопросам замены водительских удостоверений.
В Генконсульстве также сообщили, что в дальнейшем реализация проекта планируется и в других зарубежных странах.
