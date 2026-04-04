В Стамбуле организован выездной прием ASAN для граждан Азербайджана

В здании Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле проведен прием граждан для оформления и замены удостоверений личности и водительских прав в рамках выездной службы ASAN.

Как сообщает Report со ссылкой на Генконсульство, мероприятие было организовано совместно МИД Азербайджана, службой "ASAN xidmət" и Госкомитетом по работе с диаспорой.

В течение трех дней услугами выдачи и замены удостоверений личности воспользовались свыше 650 человек, свыше 150 человек обратились по вопросам замены водительских удостоверений.

В Генконсульстве также сообщили, что в дальнейшем реализация проекта планируется и в других зарубежных странах.