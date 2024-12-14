В следующем году отчет БИГ охватит больше колонизированных регионов

В следующем году в отчете Бакинской инициативной группы (БИГ) будет представлено больше колонизированных регионов.

В следующем году в отчете Бакинской инициативной группы (БИГ) будет представлено больше колонизированных регионов.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил сегодня на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

По его словам, организация подготовила и представила более 7 отчетов: "В этом году было организовано 17 международных конференций, включая мероприятия в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Женеве. Кроме того, Комитет по правам человека ООН запросил отчет о колониальной политике французского правительства в Мартинике и Новой Каледонии - первый подобный запрос к властям Франции за последние пять лет".

Он также добавил, что БИГ подписала пять меморандумов о сотрудничестве и активно взаимодействует с неправительственными организациями и другими структурами в пяти различных регионах.