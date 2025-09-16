В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ
- 16 сентября, 2025
- 13:59
16 сентября в Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Объединенных Арабских Эмиратов был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обошли строй почетного караула.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Объединенных Арабских Эмиратов.
Прозвучали государственные гимны Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Объединенных Арабских Эмиратов, а члены делегации Объединенных Арабских Эмиратов - президенту Азербайджана.
Главы государств сделали официальное фото.