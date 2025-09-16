Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    Внутренняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 13:59
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    16 сентября в Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Объединенных Арабских Эмиратов был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обошли строй почетного караула.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

    Прозвучали государственные гимны Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Объединенных Арабских Эмиратов, а члены делегации Объединенных Арабских Эмиратов - президенту Азербайджана.

    Главы государств сделали официальное фото. 

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Şuşada rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Official welcome ceremony held for President of United Arab Emirates in Shusha

