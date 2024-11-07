В Шуше состоится салют в честь Дня Победы

В городе Шуше по случаю 8 ноября - Дня Победы состоится ряд праздничных мероприятий и фейерверк.
Как сообщает Report со ссылкой на Управление государственного заповедника города Шуша, в связи с Днем Победы состоится военный марш от Площади Флага к Шушинской крепости.
В рамках мероприятия планируется праздничное представление в исполнении школьников, а также выставка картин и поделок детей, подростков и молодежи.
Кроме того, состоится праздничный концерт, показ спектакля "Мусьо Жордан и Дервиш Местели шах" в исполнении актеров Шушинского государственного музыкального драматического театра.
День Победы завершится фейерверком.