В Шуше состоится салют в честь Дня Победы

В городе Шуше по случаю 8 ноября - Дня Победы состоится ряд праздничных мероприятий и фейерверк.

В городе Шуше по случаю 8 ноября - Дня Победы состоится ряд праздничных мероприятий и фейерверк.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление государственного заповедника города Шуша, в связи с Днем Победы состоится военный марш от Площади Флага к Шушинской крепости.

В рамках мероприятия планируется праздничное представление в исполнении школьников, а также выставка картин и поделок детей, подростков и молодежи.

Кроме того, состоится праздничный концерт, показ спектакля "Мусьо Жордан и Дервиш Местели шах" в исполнении актеров Шушинского государственного музыкального драматического театра.

День Победы завершится фейерверком.