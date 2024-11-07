О нас

В Шуше состоится салют в честь Дня Победы

В Шуше состоится салют в честь Дня Победы В городе Шуше по случаю 8 ноября - Дня Победы состоится ряд праздничных мероприятий и фейерверк.
Внутренняя политика
7 ноября 2024 г. 11:12
В Шуше состоится салют в честь Дня Победы

В городе Шуше по случаю 8 ноября - Дня Победы состоится ряд праздничных мероприятий и фейерверк.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление государственного заповедника города Шуша, в связи с Днем Победы состоится военный марш от Площади Флага к Шушинской крепости.

В рамках мероприятия планируется праздничное представление в исполнении школьников, а также выставка картин и поделок детей, подростков и молодежи.

Кроме того, состоится праздничный концерт, показ спектакля "Мусьо Жордан и Дервиш Местели шах" в исполнении актеров Шушинского государственного музыкального драматического театра.

День Победы завершится фейерверком.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Shusha to host fireworks display on Victory Day
Версия на азербайджанском языке Şuşada Zəfər Günü ilə bağlı atəşfəşanlıq olacaq

Экслюзивные новости

Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi