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В Шуше прошли панельные дискуссии Форума молодежных организаций стран ОИС

В Шуше прошли панельные дискуссии Форума молодежных организаций стран ОИС В Шуше прошли панельные дискуссии Форума молодежных организаций стран ОИС.
Внутренняя политика
3 декабря 2024 г. 17:42
В Шуше прошли панельные дискуссии Форума молодежных организаций стран ОИС

В Шуше прошли панельные дискуссии Форума молодежных организаций стран ОИС.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, дискуссии прошли в рамках церемонии закрытия Молодежной столицы исламского мира.

Генеральный секретарь Национального совета молодежных организаций Азербайджана Нармина Гусейнзаде отметила, что молодежь является движущей силой социальной культуры.

"Мы стремимся создать связующее звено между молодежными организациями и политикой. Наша цель - направить знания и навыки молодежи в правильное русло", - сказала она.

Генеральный директор Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС Рафик Исмаилов отметил растущую роль молодежи в мусульманском мире.

Панельные дискуссии продолжились выступлениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada "İƏT Ölkələri Gənclər Təşkilatları forumu"nun panel müzakirəsi keçirilib

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