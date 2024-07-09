В Шуше будет построена новая водоочистная установка

В Шуше будет построена новая современная водоочистная установка производительностью 8 тыс. кубометров в сутки.

В Шуше будет построена новая современная водоочистная установка производительностью 8 тыс. кубометров в сутки.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сообщил начальник Шушинского водоканального участка Карабахского регионального управления водоканала Ильгар Салахов.

Также будут спроектированы 3 водохранилища общим объемом 6 тыс. кубометров, сказал Салахов.

По его словам, источники и магистральные трубопроводы, снабжавшие город питьевой водой, были целенаправленно разрушены армянами в годы оккупации.

Салахов отметил, что в соответствии с Программой неотложных мер после освобождения города Шуша от оккупации (8 ноября 2020 года) в короткие сроки были отремонтированы аварийные участки источника Малый Кирс и магистрального водопровода Малый Кирс-Шуша, и 25 ноября 2020 года водоснабжение уже было восстановлено, позже началась реализация проекта создания альтернативного источника водоснабжения.

"В декабре 2022 года после подачи воды из нового источника дома, административные здания государственных учреждений, отели, предприятия общественного питания и другие объекты удалось обеспечить бесперебойным снабжением питьевой водой", - сказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что в Шуше также началась реализация проекта реконструкции существующей водоочистной установки, и ее производительность была увеличена с 2 тыс. до 5 тыс. кубометров в сутки: "К 2040 году среднесуточная потребность Шуши в воде составит 105 литров в секунду, а новая инфраструктура в городе будет управляться на основе системы "Умная вода". Так, питьевая вода в город будет подаваться из существующих источников Малый Кирс, Зарыслы, а также из водохранилища Зарыслычай. В Шуше будет построено 24 км магистрального водопровода, 44 км питьевых, 42 км сточных и 41 км ливневых водопроводных сетей".

Отметим, что 5 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных сооружений в Шуше.