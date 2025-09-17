Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Шушакенде до конца года восстановят еще 85 домов

    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 10:55
    В Шушакенде до конца года восстановят еще 85 домов

    В селе Шушакенд Ходжалинского района до конца 2025 года будет восстановлено еще 85 домов.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы в ходе медиатура в Ходжалы.

    По ее словам, в селе уже проведены работы по восстановлению линий электроснабжения, трех водоемов и артезианской скважины, установлен трансформатор, начата установка счетчиков, проложен газопровод и отремонтирована система питьевого водоснабжения. Также утвержден проект по восстановлению линий связи, благоустроена площадь Государственного флага и заасфальтированы внутренние дороги.

    Всего в Шушакенде числятся 263 частных дома, 91 из которых признан непригодным, 172 - частично пригодными. На данный момент завершено восстановление 15 домов, а к концу года их число достигнет 100. В 2026 году планируется восстановить еще 72 дома.

    В село уже вернулись 15 семей (59 человек).

    Напомним, что 14 сентября президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района.

     

