В Шушакенде до конца года восстановят еще 85 домов

В селе Шушакенд Ходжалинского района до конца 2025 года будет восстановлено еще 85 домов.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы в ходе медиатура в Ходжалы.

По ее словам, в селе уже проведены работы по восстановлению линий электроснабжения, трех водоемов и артезианской скважины, установлен трансформатор, начата установка счетчиков, проложен газопровод и отремонтирована система питьевого водоснабжения. Также утвержден проект по восстановлению линий связи, благоустроена площадь Государственного флага и заасфальтированы внутренние дороги.

Всего в Шушакенде числятся 263 частных дома, 91 из которых признан непригодным, 172 - частично пригодными. На данный момент завершено восстановление 15 домов, а к концу года их число достигнет 100. В 2026 году планируется восстановить еще 72 дома.

В село уже вернулись 15 семей (59 человек).

Напомним, что 14 сентября президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района.