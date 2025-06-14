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В Ширване оказана бесплатная юридическая помощь бывшим вынужденным переселенцам

В Ширване оказана бесплатная юридическая помощь бывшим вынужденным переселенцам В Ширване оказана бесплатная юридическая помощь бывшим вынужденным переселенцам
Внутренняя политика
14 июня 2025 г. 16:26
В Ширване оказана бесплатная юридическая помощь бывшим вынужденным переселенцам

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Коллегией адвокатов Азербайджана оказал бесплатную юридическую помощь более 80 бывшим вынужденным переселенцам в Ширване.

Об этом сообщили Report в комитете.

Мероприятие было организовано в рамках "Года Конституции и Суверенитета" и "Месяца прав человека".

Гражданам была предоставлена информация о льготах и социальных привилегиях, предоставляемых государством, мерах социальной защиты и других актуальных правовых вопросах.

В рамках мероприятия более 80 бывшим вынужденным переселенцам была оказана бесплатная юридическая помощь, даны ответы на их вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞirvanda keçmiş məcburi köçkünlərə ödənişsiz hüquqi yardım göstərilib

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