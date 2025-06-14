В Ширване оказана бесплатная юридическая помощь бывшим вынужденным переселенцам

В Ширване оказана бесплатная юридическая помощь бывшим вынужденным переселенцам

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Коллегией адвокатов Азербайджана оказал бесплатную юридическую помощь более 80 бывшим вынужденным переселенцам в Ширване.

Об этом сообщили Report в комитете.

Мероприятие было организовано в рамках "Года Конституции и Суверенитета" и "Месяца прав человека".

Гражданам была предоставлена информация о льготах и социальных привилегиях, предоставляемых государством, мерах социальной защиты и других актуальных правовых вопросах.

В рамках мероприятия более 80 бывшим вынужденным переселенцам была оказана бесплатная юридическая помощь, даны ответы на их вопросы.