В Ширване оказана бесплатная юридическая помощь бывшим вынужденным переселенцам

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Коллегией адвокатов Азербайджана оказал бесплатную юридическую помощь более 80 бывшим вынужденным переселенцам в Ширване.
Об этом сообщили Report в комитете.
Мероприятие было организовано в рамках "Года Конституции и Суверенитета" и "Месяца прав человека".
Гражданам была предоставлена информация о льготах и социальных привилегиях, предоставляемых государством, мерах социальной защиты и других актуальных правовых вопросах.
В рамках мероприятия более 80 бывшим вынужденным переселенцам была оказана бесплатная юридическая помощь, даны ответы на их вопросы.