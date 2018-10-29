В Шеки состоялось открытие Центра керамики и прикладного искусства ABAD

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ 29 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Шеки приняли участие в открытии Центра керамики и прикладного искусства "ABAD".

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Центра.

Юридическое лицо публичного права "ABAD" ( Упрощенная поддержка семейного бизнеса), находящееся в подчинении "ASAN xidmət", создано на основании указа президента Ильхама Алиева, подписанного в 2016 году. "ABAD", основной целью которого является обеспечение активного участия граждан в социально-экономическом развитии страны, развитие малого и среднего предпринимательства, повышение уровня занятости населения, оказывает поддержку формированию конкурентоспособных семейных хозяйств, принимает непосредственное участие в реализации социально ориентированных проектов. Свою деятельность "ABAD" строит посредством региональных центров. Такие центры уже стали функционировать в Масаллинском, Балакенском, Губинском районах. В рамках проекта, оказывающего поддержку семейному бизнесу, действующему в области декоративно-прикладного народного творчества и сельского хозяйства, семьям "АБАДовцев" предоставлены специальные контейнеры для производства варенья, джемов и мясо-молочной продукции. На сегодняшний день оказана поддержка более 100 семьям, занимающимся декоративно-прикладным искусством, и десяткам семей, работающих в области сельского хозяйства. Для организации продаж "ABAD" открыл центры в различных местах Баку, а также в селе Демирчи Шамахинского района.

Помощник президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев сообщили, что здание, где расположился шекинский Центр керамики и прикладного искусства "ABAD", было построено в конце XIX века и использовалось в качестве казармы. Это здание, находящееся в непригодном и аварийном состоянии, было реконструировано при поддержке "Паша Холдинг". Центр оснащен современным оборудованием.

В ходе ознакомления с Центром было отмечено, что Государственный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш" расположен в древней исторической части города Шеки. Государством проводится соответствующая работа по включению заповедника в список культурного наследия ЮНЕСКО. "Ханский дворец" включен в список по критериям I, IV, V. Здание шекинского Центра керамики и прикладного искусства является одним из пяти зданий казарм, расположенных внутри Крепостных стен на территории заповедника, который будет включен в соответствующий список ЮНЕСКО. Здание, построенное в 1867 году, является историко-архитектурным памятником. В двухэтажном здании также имеются комнаты отдыха для работников и лиц, которые будут участвовать в обучении. Здесь также расположены помещения с термическими печами и учебные комнаты, склады для сырья и готовой продукции, этно-бутик, офис и помещение для ковроткачества.

Цель Центра - сохранение и передача грядущим поколениям исторических керамических традиций нашей страны, главным образом, Шекинского района, а также популяризация в мире различных видов азербайджанской глины. Он войдет в историю и как первый на Кавказе Центр керамики. В будущем в Центре будут организовываться международные мероприятия с участием известных зарубежных мастеров, а также занятия с использованием современного оборудования. В Центре планируется проведение курсов не только по искусству керамики, но и по ковроткачеству и другим отраслям ремесленничества. Все это преследует цель подготовки нового поколения мастеров.

Было сообщено, что в шекинском Центре керамики и прикладного искусства будет также организовываться продажа продукции, изготовленной ремесленниками. В целом постоянной работой здесь будут обеспечены около 40 граждан.