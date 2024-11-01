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В Шеки похоронен шехид Первой Карабахской войны Шахид Мамедов

В Шеки похоронен шехид Первой Карабахской войны Шахид Мамедов В селе Зейзид Шекинского района проходят похороны шехида Первой Карабахской войны Шахида Мамедова. 
Внутренняя политика
1 ноября 2024 г. 15:06
В Шеки похоронен шехид Первой Карабахской войны Шахид Мамедов

В селе Зейзид Шекинского района завершилась церемония прощания с Шахидом Сабиром оглу Мамедовым.

Как сообщает северо-западное бюро Report, он был похоронен на кладбище села Зейзид.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица ИВ Шекинского района, сотрудники правоохранительных органов, военные и представители общественности.

14:48

В селе Зейзид Шекинского района проходят похороны шехида Первой Карабахской войны Шахида Мамедова.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Шахид Мамедов числился пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и был похоронен на кладбище в Ханкенди как неизвестный шехид.

Его останки были доставлены в родное село Зейзид Шекинского района. В настоящее время в селе проходит церемония прощания с шехидом.

Отметим, что Шахид Сабир оглу Мамедов родился 9 сентября 1974 года в селе Орта Зейзид Шекинского района. Он пропал без вести в 1993 году в боях в направлении села Мехмана Агдеринского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Şahid Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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