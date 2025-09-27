Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В северо-западных районах почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 16:11
    В северо-западных районах почтили память шехидов

    В районах Азербайджана продолжаются мероприятия, посвященные Дню памяти.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, в мероприятиях в Гахском, Закатальском, Балакянском, Шекинском и Огузском районах приняли участие главы районных исполнительных властей, руководители правоохранительных органов, учреждений, предприятий, организаций, религиозные деятели, члены семей шехидов, ветераны, представители общественности.

    Участники мероприятий посетили Аллеи шехидов и могилы военнослужащих, погибших во время Первой Карабахской и Отечественной войн, сентябрьских боев 2022 года, локальных антитеррористических мероприятий 2023 года, возложили на них венки и цветы.

