    В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

    Внутренняя политика
    28 апреля, 2026
    • 12:41
    В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

    В ряде северных районов Азербайджана будут проведены масштабные работы по ремонту автомобильных дорог, поврежденных в результате ливней и паводков.

    Как сообщает Report, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

    Согласно документу, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведет восстановительные работы в Губинском, Гусарском, Хачмазском и Шабранском районах.

    В частности, предусмотрено устранение последствий оползня на 30-м км дороги Губа–Испик–Хыналыг, ликвидация просадок, деформаций и оползней на участке 40–42 км дороги Губа–Гонагкенд–Мучу, обновление гравийного покрытия на дороге Йерфи–Адур, замена водопропускных труб диаметром 300 и 500 мм общей протяженностью 81 метр, а также восстановление подъездов к мосту в районе села Сёхюб.

    Кроме того, планируется восстановление выходов трех труб на 60-м км дороги Хачмаз–Худат–Ялама, ремонт участка дороги на 68-м км этой же трассы, восстановление дороги на 8-м км Моллаоба–Гыраглы, а также ремонт подъезда к мосту на 4-м км дороги Хазра–Мучуг и ряд других работ.

    Отметим, что в рамках распоряжения Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана на выполнение этих и других работ получит 39,1 млн манатов.

    Ильхам Алиев Распоряжение президента Автомобильные дороги
    Quba-Xınalıq yolunda baş vermiş uçqunun nəticələri aradan qaldırılacaq

    17:27

    Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорил

    Другие страны
    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
