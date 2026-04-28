В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

В ряде северных районов Азербайджана будут проведены масштабные работы по ремонту автомобильных дорог, поврежденных в результате ливней и паводков.

Как сообщает Report, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

Согласно документу, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведет восстановительные работы в Губинском, Гусарском, Хачмазском и Шабранском районах.

В частности, предусмотрено устранение последствий оползня на 30-м км дороги Губа–Испик–Хыналыг, ликвидация просадок, деформаций и оползней на участке 40–42 км дороги Губа–Гонагкенд–Мучу, обновление гравийного покрытия на дороге Йерфи–Адур, замена водопропускных труб диаметром 300 и 500 мм общей протяженностью 81 метр, а также восстановление подъездов к мосту в районе села Сёхюб.

Кроме того, планируется восстановление выходов трех труб на 60-м км дороги Хачмаз–Худат–Ялама, ремонт участка дороги на 68-м км этой же трассы, восстановление дороги на 8-м км Моллаоба–Гыраглы, а также ремонт подъезда к мосту на 4-м км дороги Хазра–Мучуг и ряд других работ.

Отметим, что в рамках распоряжения Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана на выполнение этих и других работ получит 39,1 млн манатов.