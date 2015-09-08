 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В сентябре встреча властей и оппозиции в Азербайджане не ожидается

    Сиявуш Новрузов: Партии готовятся к выборам и поэтому вопрос о проведении встречи между властью и оппозицией в этом месяце на повестке не стоит© Report

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "В течение сентября встреча властей и оппозиции в Азербайджане не ожидается".

    Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

    По его словам, в настоящее время на повестке не стоит вопрос проведения встречи между властью и оппозицией: "В Азербайджане стартовали парламентские выборы. Политические партии готовятся к выборам. Поэтому на повестке не стоит вопрос о проведении встречи между властью и оппозицией в этом месяце".

    Напомним, что до сих пор между властью и оппозицией прошли три встречи. Последняя из них была 15 мая - в канун I Европейских игр "Баку-2015". Встреча состоялась по инициативе Администрации президента Азербайджана.

    Со стороны властей на мероприятии участвовали помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом общественно-политических вопросов Али Гасанов, заместитель руководителя отдела Таир Сулейманов, заведующий сектором отдела Эльман Пашаев и председатели нескольких оппозиционных партий.

    Согласно достигнутой договоренности, встречи между властями и оппозицией должны проводиться раз в два месяца.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi