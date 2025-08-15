В село Вянгли Агдеринского района отправилась первая группа переселенцев

В село Вянгли Агдеринского района отправилась первая группа переселенцев.

В село Вянгли Агдеринского района отправилась первая группа переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, на начальном этапе в село переселяются 22 семьи - 83 человека.

На данном этапе в село Вянгли переселятся 12 семей (43 человека) из Кюрдамирского района, 3 семьи (12 человек) из Бардинского района, 2 семьи (9 человек) из Гахского района, 1 семья (6 человек) из Физулинского района, 1 семья (5 человек) из города Сумгайыта, 1 семья (4 человека) из Огузского района, 1 семья (3 человека) из Агдамского района, 1 человек из города Баку.

Отметим, что таким образом будет обеспечено переселение 407 семей (1420 человек) в 5 населенных пунктов Агдеринского района - Талыш, Гасанриз, Суговушан, Колатаг, Вянгли.