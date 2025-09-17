Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В село Сеидбейли на начальном этапе переселились 9 семей

    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 12:35
    В село Сеидбейли на начальном этапе переселились 9 семей

    В село Сеидбейли Ходжалинского района на начальном этапе переселились 9 семей - 31 человек.

    Об этом корреспонденту Report сказала руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы в ходе медиатура в Ходжалы.

    По ее словам, строительные работы в селе продолжаются быстрыми темпами:

    "10 из 140 домов в селе уже восстановлены. До конца года будут готовы к эксплуатации 44 дома, а в 2026 году еще 64. В ходе восстановления села реализуются все инфраструктурные проекты, необходимые для жизнеобеспечения населения. В селе заасфальтированы внутренние дороги, реконструирована сеть питьевого водоснабжения, а также восстановлены водохранилище и субартезианская скважина.

    Кроме того, восстановлена существующая линия электропередачи, начаты работы по установке счетчиков, установлены два трансформатора. Для обеспечения газоснабжения населения проложены магистральные газопроводы, восстановлена существующая газовая линия протяженностью 5,7 км. На данный момент в село переселились 9 семей - 31 человек".

    Отметим, что президент Ильхам Алиев 15 сентября побывал в селе Сеидбейли Ходжалинского района.  

    Seyidbəyli kəndinə ilkin mərhələdə 31 nəfərdən ibarət 9 ailə köçüb
    Nine families initially resettle in Seyidbayli village

