О нас

В село Колатаг Агдеринского района отправилась первая группа переселенцев

В село Колатаг Агдеринского района отправилась первая группа переселенцев В село Колатаг Агдеринского района отправилась первая группа бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
15 августа 2025 г. 12:15
В село Колатаг Агдеринского района отправилась первая группа переселенцев

В село Колатаг Агдеринского района отправилась первая группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, на начальном этапе в село переселятся 26 семей - 89 человек.

В село переселяются 6 семей (24 человека) из Агдамского района, 5 семей (16 человек) из Баку, 5 семей (16 человек) из Бардинского района, 3 семьи (13 человек) из Агджабединского района, 2 семьи (6 человек) из Сумгайыта, 2 семьи (4 человека) из Тертерского района, 1 семья (4 человека) из Огузского района, 1 семья (3 человека) из Гёйгёльского района, 1 семья (3 человека) из Габалинского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdərənin Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi