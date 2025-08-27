    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    • 27 августа, 2025
    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Хыдырлы Агдамского района.

    Как сообщает Report, на данном этапе в село вернулись 104 семьи - 370 человек, которым были вручены ключи от новых частных жилых домов.

    В церемонии вручения ключей приняли участие представители Спецпредставительства президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Хыдырлы Агдамского района.

    Как сообщает Report, на данном этапе в родные края возвращаются 104 семьи (370 человек).

    Ранее они были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 50 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

    Лента новостей