    В село Хыдырлы Агдамского района возвращаются еще 15 семей

    Внутренняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 12:12
    В село Хыдырлы Агдамского района возвращаются еще 15 семей

    В село Хыдырлы Агдамского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село возвращаются 15 семей в составе 73 человек.

    Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Тем самым число семей, вернувшихся в село Хыдырлы, достигнет 555 - 2 195 человек.

    Лента новостей