В село Хыдырлы Агдамского района возвращаются еще 15 семей

В село Хыдырлы Агдамского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село возвращаются 15 семей в составе 73 человек.

Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Тем самым число семей, вернувшихся в село Хыдырлы, достигнет 555 - 2 195 человек.