В село Хыдырлы Агдамского района возвращаются еще 15 семей
Внутренняя политика
- 19 ноября, 2025
- 12:12
В село Хыдырлы Агдамского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село возвращаются 15 семей в составе 73 человек.
Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Тем самым число семей, вернувшихся в село Хыдырлы, достигнет 555 - 2 195 человек.
