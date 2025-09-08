ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    В село Ханюрду Ходжалинского района выехала очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 12:02
    В село Ханюрду Ходжалинского района выехала очередная группа переселенцев

    Очередная группа переселенцев выехала в село Ханюрду Ходжалинского района.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на этом этапе на родину отправлены 15 семей в составе 46 человек.

    Таким образом, в Ханюрду будут проживать 69 семей в составе 237 человек.

    В период оккупации села армянами эти семьи были временно размещены в различных уголках республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Ходжалы Карабах Ханюрду Великое возващение
    Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
    Another group of internally displaced families relocated to Khanyurdu village in Khojaly district

    Лента новостей