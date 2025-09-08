В село Ханюрду Ходжалинского района выехала очередная группа переселенцев
Внутренняя политика
- 08 сентября, 2025
- 12:02
Очередная группа переселенцев выехала в село Ханюрду Ходжалинского района.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на этом этапе на родину отправлены 15 семей в составе 46 человек.
Таким образом, в Ханюрду будут проживать 69 семей в составе 237 человек.
В период оккупации села армянами эти семьи были временно размещены в различных уголках республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
