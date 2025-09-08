İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 08 sentyabr, 2025
    • 11:41
    Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Xocalıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, rayonun Xanyurdu kəndinə köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Bu mərhələdə Xanyurdu kəndinə 46 nəfərdən ibarət 15 ailə köçürülür.

    Beləliklə, bu köçlə Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə köçürülən ailələrin sayı 69-a (237 nəfər) çatacaq.

    Xocalı Xanyurdu köç karvanı Ailə Böyük Qayıdış
    Foto
    В село Ханюрду Ходжалинского района выехала очередная группа переселенцев
    Foto
    Another group of internally displaced families relocated to Khanyurdu village in Khojaly district

    Son xəbərlər

    12:26

    Gürcüstanda rekord valyuta ehtiyatı formalaşdırılıb

    Maliyyə
    12:25

    Bakıda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb - RƏSMİ - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:20

    ABŞ biznesmenlərindən ibarət heyət Azərbaycanda bir sıra nazirlərlə görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    12:19

    Mahir Emreli: "Uğurlu nəticə ilə Azərbaycan xalqına İslandiyaya məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirik"

    Futbol
    12:19

    Aİ-nin 19-cu sanksiyalar paketi Rusiyanın bir neçə bankını əhatə edə bilər

    Digər ölkələr
    12:16

    Qüdsdə törədilən terror hücumu nəticəsində 20-ə yaxın şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:16

    Rəşad Eyyubov: "Əsas məqsəd Azərbaycan futbolçularının psixologiyasını yüksəltməkdir"

    Futbol
    12:13
    Video

    Goranboyda yük avtomobilinin obyektə çırpılmasının ilkin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:10
    Foto

    Bakıda ictimai nəzarətin təşviqi imkanları müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti