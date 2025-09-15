Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 13:57
    В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов

    В селе Сос Ходжавендского района к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов.

    Как передает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом  сообщили журналистам во время медиатура в село Сос, организованного по следам визита президента.

    Село Сос было освобождено в ходе антитеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана в 2023 году.

    В населенном пункте уже восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, субартезианские скважины, сооружены два трансформатора, начат процесс установки счетчиков, отремонтированы 3 водных резервуара, проложен газопровод протяженностью около 5 км.

    Кроме того, из 259 имеющихся в селе Сос домов 70 находятся в непригодном, а 189 – частично пригодном для проживания состоянии. Уже восстановлены 10 домов, к концу года будут сданы в пользование еще 75. В 2026 году предусмотрено восстановить 104 дома.

    На сегодняшний день в село вернулись 10 семей в составе 46 человек.

    Напомним, что 14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Сос Ходжавендского района.

