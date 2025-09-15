В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов

В селе Сос Ходжавендского района к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов.

Как передает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом сообщили журналистам во время медиатура в село Сос, организованного по следам визита президента.

Село Сос было освобождено в ходе антитеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана в 2023 году.

В населенном пункте уже восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, субартезианские скважины, сооружены два трансформатора, начат процесс установки счетчиков, отремонтированы 3 водных резервуара, проложен газопровод протяженностью около 5 км.

Кроме того, из 259 имеющихся в селе Сос домов 70 находятся в непригодном, а 189 – частично пригодном для проживания состоянии. Уже восстановлены 10 домов, к концу года будут сданы в пользование еще 75. В 2026 году предусмотрено восстановить 104 дома.

На сегодняшний день в село вернулись 10 семей в составе 46 человек.

Напомним, что 14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Сос Ходжавендского района.