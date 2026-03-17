В селе Хоровлу пройдет ярмарка труда

В селе Хоровлу Джебраильского района 18 марта пройдет очередная ярмарка труда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

На ярмарке будут представлены вакансии по специальностям каменщика, маляра, помощника электрика, дорожного инженера, облицовщика, водителя, сварщика и др.

Будет проводиться регистрация кандидатов, соответствующих вакансиям, а также предоставлена информация о программах занятости, реализуемых Государственным агентством занятости.