В селе Хоровлу пройдет ярмарка труда
Внутренняя политика
- 17 марта, 2026
- 12:57
В селе Хоровлу Джебраильского района 18 марта пройдет очередная ярмарка труда.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
На ярмарке будут представлены вакансии по специальностям каменщика, маляра, помощника электрика, дорожного инженера, облицовщика, водителя, сварщика и др.
Будет проводиться регистрация кандидатов, соответствующих вакансиям, а также предоставлена информация о программах занятости, реализуемых Государственным агентством занятости.
