    Внутренняя политика
    • 14 января, 2026
    • 12:45
    В селе Хейвалы Агдеринского района установлен новый резервуар для питьевой воды

    В селе Хейвалы Агдеринского района установлен резервуар объемом 60 кубометров для обеспечения жителей питьевой водой.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, об этом журналистам сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы в рамках медиатура, организованного по следам президента.

    "Село расположено в одноименном административно-территориальном округе Агдеринского района, у подножия Карабахского хребта. До оккупации местное население в основном занималось выращиванием зерновых, табаководством и животноводством. В селе функционировали такие социальные объекты, как школа, клуб и почта. Из 126 частных домов, существующих в Хейвалы, 45 уже полностью восстановлены и готовы к эксплуатации. В течение года планируется восстановление еще 50 домов. Уже созданы все необходимые условия для размещения 19 семей (74 человека), вернувшихся на родную землю", - сказала она.

    Тельмангызы отметила, что в рамках реконструкции села проведены масштабные работы по восстановлению социальной инфраструктуры:

    "Так, восстановлены два существующих трансформатора, энергетические и газовые коммуникации, проложены новые линии связи. Для обеспечения жителей питьевой водой установлен резервуар объемом 60 кубометров и начаты работы по строительству водопроводной сети. Кроме того, капитально восстановлены внутрисельские дороги протяженностью 4,5 км и создан новый парк отдыха для досуга жителей".

