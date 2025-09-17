Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В селе Дашбулаг к концу года восстановят 58 домов

    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 14:02
    В селе Дашбулаг к концу года восстановят 58 домов

    В селе Дашбулаг Ходжалинского района к концу этого года будут сданы в эксплуатацию 58, а в следующем году - 83 дома.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, об этом сказала заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы в рамках медиатура, организованного в регион по следам визита президента.

    Она отметила, что в селе Дашбулаг работы по реализации инфраструктурных проектов и возвращению жителей продолжаются ускоренными темпами.

    "Из 195 домов в селе Дашбулаг уже восстановлены 15. К концу этого года всего будут готовы для проживания 58 домов, а в следующем году - 83. На данный момент в село вернулись 14 семей в составе 72 человек.

    Отмечу, что в Дашбулаге восстановлены существующие электрические и газовые линии протяженностью 20 километров, водохранилище и субартезианская скважина. Установлен трансформатор, начаты работы по установке счетчиков", - сказала Тельмангызы.

    В то же время проложена газовая линия протяженностью около 8 километров, реконструирована сеть питьевого водоснабжения, утвержден проект по прокладке линий связи и уже идет подготовка к началу работ. В селе введены в эксплуатацию социальные и бытовые объекты, разбит парк, установлен флагшток, заасфальтированы внутренние дороги.

    Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 сентября побывал в селе Дашбулаг Ходжалинского района.

