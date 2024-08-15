В Сальяне простились с шехидом I Карабахской войны Ганбаром Ярыевым

В Сальянском районе прощаются с шехидом Ганбаром Ярыевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В Сальянском районе простились с шехидом Ганбаром Ярыевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает местное бюро Report, он был похоронен на Аллее шехидов в Сальянском районе.

12:38

В Сальянском районе прощаются с шехидом Ганбаром Ярыевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает аранское бюро Report, он будет похоронен на Аллее шехидов в Сальянском районе.

Ганбар Теймур оглу Ярыев родился 6 декабря 1966 года. Он пропал без вести 26 января 1992 года в селе Дашалты Шушинского района. Останки Ярыева были обнаружены в массовом захоронении в селе Дашалты.