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В Сальяне простились с шехидом I Карабахской войны Ганбаром Ярыевым

В Сальяне простились с шехидом I Карабахской войны Ганбаром Ярыевым В Сальянском районе прощаются с шехидом Ганбаром Ярыевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
15 августа 2024 г. 13:10
В Сальяне простились с шехидом I Карабахской войны Ганбаром Ярыевым

В Сальянском районе простились с шехидом Ганбаром Ярыевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает местное бюро Report, он был похоронен на Аллее шехидов в Сальянском районе.

12:38

В Сальянском районе прощаются с шехидом Ганбаром Ярыевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает аранское бюро Report, он будет похоронен на Аллее шехидов в Сальянском районе.

Ганбар Теймур оглу Ярыев родился 6 декабря 1966 года. Он пропал без вести 26 января 1992 года в селе Дашалты Шушинского района. Останки Ярыева были обнаружены в массовом захоронении в селе Дашалты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Qənbər Yarıyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

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