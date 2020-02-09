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В Сальяне проголосовали молодожены - ФОТО - ВИДЕО

В Сальяне проголосовали молодожены

В Сальяне проголосовали жених и невеста.

Как сообщает Report, молодожены проголосовали в 12-ом избирательном участке Сальян-Нефтчалинского избирательного округа №60.

Жители села Гарабаглы Али Гурбанов и Ляман Гурбанова проголосовали в день свадьбы. 

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