В Сальяне проголосовали молодожены - ФОТО - ВИДЕО

В Сальяне проголосовали жених и невеста.
Как сообщает Report, молодожены проголосовали в 12-ом избирательном участке Сальян-Нефтчалинского избирательного округа №60.
Жители села Гарабаглы Али Гурбанов и Ляман Гурбанова проголосовали в день свадьбы.
В Сальяне проголосовали жених и невеста.
Как сообщает Report, молодожены проголосовали в 12-ом избирательном участке Сальян-Нефтчалинского избирательного округа №60.
Жители села Гарабаглы Али Гурбанов и Ляман Гурбанова проголосовали в день свадьбы.
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