В Сальяне проголосовали молодожены - ФОТО - ВИДЕО

В Сальяне проголосовали молодожены

9 февраля, 2020 17:32

https://report.az/storage/news/81a93a33675a2001872af8f2f5962a4a/34d6871e-fe02-49f7-93da-cd98e6c75d42_292.jpg В Сальяне проголосовали жених и невеста. Как сообщает Report, молодожены проголосовали в 12-ом избирательном участке Сальян-Нефтчалинского избирательного округа №60. Жители села Гарабаглы Али Гурбанов и Ляман Гурбанова проголосовали в день свадьбы.

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