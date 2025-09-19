Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Сальяне презентовали книгу о шехидах

    Внутренняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 16:10
    В Сальяне презентовали книгу о шехидах

    В Сальяне презентовали книгу об уроженцах района, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции 2023 года.

    Как сообщает аранское бюро Report, мероприятие прошло при участии семей шехидов и представителей общественности.

    Книга, написанная писателем-публицистом Тайяром Насирли, состоит из 364 страниц.

    В ней рассказывается о семидесяти героях. Один из них погиб в апрельских боях 2016 года.

    Лента новостей