В Сальяне презентовали книгу о шехидах
Внутренняя политика
- 19 сентября, 2025
- 16:10
В Сальяне презентовали книгу об уроженцах района, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции 2023 года.
Как сообщает аранское бюро Report, мероприятие прошло при участии семей шехидов и представителей общественности.
Книга, написанная писателем-публицистом Тайяром Насирли, состоит из 364 страниц.
В ней рассказывается о семидесяти героях. Один из них погиб в апрельских боях 2016 года.
Последние новости
17:34
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину АзербайджанаВнутренняя политика
17:31
Фото
В Казахстане представлены возможности люксового туризма АзербайджанаТуризм
17:30
Еврокомиссар: Готовим программу межрегионального взаимодействия через Южный Кавказ и ТурциюВ регионе
17:28
Кая Каллас: Полный запрет на импорт российского СПГ предлагается ввести к январю 2027 годаДругие страны
17:28
Фото
Состоялись День выпускников и конкурс волонтеров SOCARЭнергетика
17:28
Заседание Совета партнерства ЕС-Армения пройдет до конца года в БрюсселеВ регионе
17:18
Марта Кос: ЕС выделит Армении более 200 млн евро на развитие экономики и на реформыВ регионе
17:13
Каллас о 19-ом пакете санкций: Любой источник дохода РФ для продолжения агрессии является мишеньюДругие страны
17:05
Фото